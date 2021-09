Inter: che notizie dalla notte! Marotta 'in agguato' su 3 colpacci

Mercato, Inter: "È aperta la corsa ai big in scadenza". Così Tuttosport in edicola oggi, lunedì 6 settembre, fa il punto della situazione in casa nerazzurra dopo le notizie delle ultime ore. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il direttore sportivo, Piero Ausilio, sarebbero 'in agguato' su possibili 3 colpacci.

"Impellente è la necessità di trovare un centrale a costo zero, considerato che a giugno andranno in scadenza i contratti di Ranocchia, Kolarov e D'Ambrosio. Facile pensare che Vanheusden (soprattutto) e Pirola possano tornare alla base, però - sottolinea il quotidiano sportivo - sarà necessario affiancarli con un giocatore di esperienza. Va messa l'attenzione su Matthias Ginter che l'Inter un paio d'anni fa stava già prendendo prima che rinnovasse con il Borussia Mönchengladbach". Ginter, 28 anni il prossimo 19 gennaio, ha giocato per tre stagioni nel Borussia Dortmund (67 presenze e e 3 reti) mentre dal 2017 con la maglia del Mönchengladbach ha collezionato 126 apparizioni e 10 gol.

Tuttosport parla poi del possibile colpo a centrocampo: "C'è un giocatore con il contratto in scadenza che Marotta e Ausilio conoscono da tempo, si tratta di Corentin Tolisso la cui parabola al Bayern Monaco sembra arrivata all'ultima curva considerato che da tempo il francese è un riservista di lusso nella squadra bavarese". Tolisso, 27 anni festeggiati ad agosto, ha giocato nel Lione (116 partite e 21 gol) poi appunto con i biancorossi di Germania (58 gettoni conditi da 9 gol). Ha anche indossato per 28 volte la maglia della Francia ed è andato a bersaglio in due occasioni. Tolisso, non va assolutamente dimenticato, si è laureato campione del Mondo nel 2018 in Russia con i transalpini.

Per quanto riguarda l'attacco, poi, il nome che continua a rimbalzare ormai da giorni è sempre lo stesso: Lorenzo Insigne, capitano del Napoli e numero 10 della nazionale campione d'Europa di Roberto Mancini. "Nel caso in cui la frattura con Aurelio De Laurentiis non dovesse ricomporsi, è scontato - scrive Stefano Pasquino nel suo articolo - che i nerazzurri si facciano trovare in prima linea". Sul possibile colpo Insigne ne abbiamo parlato anche ieri, domenica 5 settembre, in questo articolo.

Infine, ed è notizia di oggi (lunedì), del pre-accordo con il portiere dell'Ajax, Onana. Ne ha parlato il Corriere dello Sport come vi riassumiamo in questo servizio.