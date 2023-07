Inter, che fare con Filip Stankovic? Il ragazzo ha le idee chiare sul suo futuro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/07/2023

Inter, che fare con Filip Stankovic? In queste settimane, in casa nerazzurra, tiene banco la questione portiere. Infatti, l’Inter, dopo gli addii di Onana al Manchester United e di Handanovic per scadenza di contratto, deve necessariamente far fronte a queste due lacune nella rosa di Simone Inzaghi. Da quanto riportato dai vari media, sembra essere in dirittura d’arrivo l’acquisto di Sommer del Bayern Monaco, ma si ripropone un interrogativo per il ruolo di secondo portiere.

Trubin rimane sempre un nome buono, ma è vero che la trattativa con lo Shakhtar Donetsk è parecchio complessa e rischia di arenarsi. Intanto, dalla tournèe in Giappone, si sta mettendo in evidenza Filip Stankovic. Il figlio dell’ex centrocampista nerazzurro, sta ben figurando e contro l’Al Nassr si è distinto per una grandissima parata su Talisca.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in viale della Liberazione, si stanno interrogando sul futuro del classe 2002, e l’ipotesi di una permanenza, soprattutto nel caso in cui, come pare, non dovesse arrivare Trubin, non sono del tutto da scartare. Ma nell’idea di Stankovic, dopo due annate molto positive con la maglia del Volendam, c’è quella di giocare e di continuare a farlo con continuità.

Insomma, Stankovic sembra avere le idee chiare sul proprio futuro e l’intenzione è quella di mettersi in gioco per migliorare e tornare in maglia nerazzurra ancora più forte. Vedremo se davvero sarà così o se sarà lui il giovane che affiancherà Sommer.