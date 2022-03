Inter, cercasi il sostituto di Perisic: un obiettivo fa chiarezza sulle voci

Inter, in casa nerazzurra continua a tenere banco il futuro di Ivan Perisic.

L’esterno è in scadenza di contratto a fine stagione e al momento ci sarebbe ancora distanza per il rinnovo. Nel caso in cui non si dovesse riuscire a trovare un accordo i nerazzurri i sarebbero si starebbero già guardando intorno per acquistare un suo sostituto.

Il principale nome accostato all’Inter negli ultimi giorni sarebbe quello di Sergio Gomez, esterno classe ‘99 cresciuto nella cantera del Barcellona e attualmente di proprietà dell’Anderlecht. Lo spagnolo si sta mettendo in luce in questa stagione nel campionato belga dove finora ha realizzato 6 gol e 14 assist. Le sue ottime prestazioni hanno attirato le attenzioni di diversi club, tra cui anche Ajax, Manchester United e Barcellona.

Sergio Gomez, attualmente impegnato con la nazionale spagnola under 21, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di El Larguero in cui ha fatto chiarezza sulle voci di mercato sul suo conto. Ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni da tuttomercatoweb.com: “Sono solo concentrato sugli ultimi mesi della stagione. Ora penso alla Spagna, al mio club e a sfruttare ogni opportunità che mi capiterà. Onestamente di questi interessi non so niente, è la verità”.

Lo spagnolo ha poi espresso il suo gradimento per un’eventuale ritorno al Barcellona, spiegando di essere molto grato al club blaugrana in quanto è stata la sua casa per 8 anni e lo ha aiutato a crescere come persona e giocatore.