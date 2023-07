Inter, centrocampo top ma resta un grande interrogativo senza risposta

di Redazione, pubblicato il: 31/07/2023

(Mercato Inter) Se nei prossimi giorni (come sembra) arriverà anche Lazar Samarrdzic, il centrocampo nerazzurro potrà dirsi completo e di straordinaria qualità. Usciti di scena Brozovic e Gagliardini, gli arrivi di Frattesi e del tedesco naturalizzato serbo dall’Udinese offrono a Inzaghi una rosa che molti osservatori hanno definitivo di livello europeo.

Resta un solo dubbio, ripreso ieri da Walter Zenga in un suo post: in tutto questo tran tran di movimenti, “dove è finito Asllani?”. Già lo scorso anno era rimasto chiuso dal duo Brozovic-Calhanoglu che si sono alternati in cabina di regia. Inzaghi lo vede in quel ruolo, adesso il croato non c’è più ma anche quest’anno il 21 enne albanese rischia di restare chiuso nelle gerarchie dai nuovi arrivi.