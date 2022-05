Inter, centrocampista cercasi: nome nuovo dalla Francia.

Nella prossima sessione di calciomercato, la società nerazzurra avrà come compito più arduo quello di rinforzare la mediana, visti gli addii certi a parametro zero di Arturo Vidal e di Matias Vecino e visto che nella lista dei partenti ci sarebbero anche Roberto Gagliardini e Stefano Sensi. Per questo, in viale della Liberazione, sono concentrati sul profilo adatto da rintracciare, soprattutto nel ruolo di vice-Brozovic, che da tempo manca nella rosa nerazzurra e che spesso ha creato dei problemi in termini tattici.

Secondo quanto riportato dal sito francese footmercato.net, l'Inter starebbe osservando con molta attenzione la situazione che ruota attorno al centrocampista della Fiorentina, Ambrabat, giocatore che non ha vissuto la più positiva delle stagioni con la maglia Viola e che ha intenzione di cambiare aria per dimostrare le sue qualità e ritrovarsi. Ecco che, per questo, Beppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero pensare a lui, anche se la concorrenza non manca ed ha possibilità economiche maggiori.

Infatti, anche il Tottenham di Antonio Conte è molto interessato al marocchino. Già a gennaio c'era stato qualche discorso, quando era stato inquadrato come giocatore che potesse sostituire Ndombele, ma non se ne fece più nulla. La prossima estate, gli Spurs, torneranno alla carica per lui. Indiscrezioni che potrebbero concretizzarsi in interessi, ma Beppe Marotta e Piero Ausilio vogliono trovare il profilo adatto per arricchire qualitativamente e quantitativamente la rosa nerazzurra in vista della prossima stagione, quando la squadra vorrà essere ancora e ulteriormente competitiva per grandi traguardi e vittorie.