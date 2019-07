Inter, ceduto il giovane Gavioli al Venezia: i dettagli dell'operazione

Altra operazione in uscita per quanto riguarda il settore giovanile dell'Inter. A fare le valigie stavolta - almeno per il momento - è stato Lorenzo Gavioli, centrocampista classe 2000 che si trasferirà al Venezia in prestito con diritto di opzione contropzione.

A dare l'accelerata decisiva all'affare, è stato il sopralluogo negli uffici del club meneghino in Viale della Liberazione dell'agente del ragazzo Luca Ariatti e del DS del veneto Fabio Lupo. A riguardo, Gianluca Di Marzio sul proprio sito riporta:

"Operazione conclusa: Gavioli sarà un giocatore del Venezia. Questa mattina, negli uffici della sede dell'Inter, il ds veneto Lupo e l'agente Luca Ariatti hanno definito il trasferimento del centrocampista classe 2000 della Primavera nerazzurra".