Inter, c’è la svolta per Tonali: nerazzurri in pole position

I nerazzurri sarebbero pronti a tentare l’assalto decisivo per Sandro Tonali del Brescia e starebbero studiando un piano per battere la concorrenza di Juventus, Milan, Barcellona e Psg.

Il classe 2000 sarebbe il nome in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra sarebbe pronto ad accontentarlo. L’Inter sarebbe al momento la squadra in pole position, anche per via dei buoni rapporti tra Beppe Marotta e Massimo Cellino. I nerazzurri avrebbero inoltre intensificato i contatti con il Brescia e con l’entourage del giocatore.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Sandro Tonali avrebbe già espresso il suo gradimento per la destinazione nerazzurra. Il talento di Lodi sarebbe piuttosto intrigato dall’ipotesi di lavorare insieme ad Antonio Conte. Adesso bisognerà trovare l’accordo economico con Massimo Cellino, che valuta il proprio gioiello intorno ai 50 milioni di euro, ma potrebbe accontentarsi di una cifra vicina ai 30 milioni di euro più l’inserimento di alcune contropartite tecniche.