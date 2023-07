Inter, c’è la fila per Fabbian. Ma per il canterano non è contemplato il prestito

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/07/2023

Inter, c’è la fila per Giovanni Fabbian. Una delle rivelazioni dello scorso campionato di Serie B, è stato sicuramente il canterano nerazzurro, Giovanni Fabbian. Il centrocampista classe 2003, nella passata stagione, ha indossato la maglia della Reggina e ha convinto sia per le prestazioni in campo, che per le reti messe a segno – 8 in totale. Per questo, tornato a Milano, su di lui ci sono gli occhi di tantissime società pronte a dargli fiducia.

Dal canto suo, l’Inter, non ha intenzione di privarsi a titolo definitivo del ragazzo, visto che ritiene che abbia le potenzialità per far parte della rosa della squadra in futuro. Ma, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, Il Corriere dello Sport, la situazione potrebbe cambiare. Su Fabbian, infatti, ci sono gli occhi di tante squadre di Serie A, tra cui il Lecce.

La squadra amministrata da Pantaleo Corvino è molto interessata al ragazzo, ma non ha intenzione di puntare ad un prestito semplice, perchè vorrebbe avere un riscontro o in termini di asset o economico. Per questo, l’intenzione della società pugliese sarebbe quella di proporre un prestito con diritto di riscatto e controriscatto ad una cifra leggermente superiore in favore dell’Inter che, quindi, manterrebbe il controllo sul giocatore.

Oltre al Lecce, per Fabbian, bisogna segnalare anche gli interessamenti di altre squadre di Serie A come il Bologna, il Frosinone ed il Genoa. Vedremo chi la spunterà e quale decisione, in merito alla formula, prenderà il club nerazzurro. Fabbian convince sempre di più. Un gioiello su cui tanti vorrebbero mettere le mani.