Inter, Cavani verso la Premier League: il Psg spinge per il riscatto di Icardi

L’addio sempre più probabile di Edison Cavani, spingerebbe il Paris Saint-Germain a riscattare Mauro Icardi. L’ex Napoli è in scadenza di contratto a fine stagione e il suo entourage sarebbe al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Secondo il giornale Chronicle, il futuro dell'uruguaino, accostato anche ai nerazzurri per il dopo Lautaro Martinez, potrebbe essere in Inghilterra.

Come rivelato dal tabloid britannico Edison Cavani sarebbe molto vicino all’accordo con il Newcastle. La nuova proprietà araba che ha rilevato recentemente il club, avrebbero intenzione di costruire un progetto vincente ed acquistare alcuni top players. Il club britannico sarebbe già in trattativa con l'entourage dell'uruguaiano e sarebbe pronto ad offrirgli un contratto faraonico che lo renderebbe tra i giocatori più pagati dell'intera Premier League.

Il club parigino, intanto, avrebbe deciso di puntare sull’ex capitano nerazzurro anche per il futuro e sarebbe al lavoro per acquistarlo a titolo definitivo. Le parti avrebbero intensificato i contatti da qualche giorno e Leonardo starebbe tentando di convincere l’Inter a concedergli uno sconto rispetto ai 70 milioni di euro pattuiti la scorsa estate.