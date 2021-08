Inter, casting in attacco: un giocatore non tramonta

L'Inter resta alla ricerca di un attaccante che possa rimpolpare il reparto avanzato di Simone Inzaghi per tutta la stagione. I nomi che si sono fatti sono tanti, da Zapata, uscito dai radar per infortunio, a Belotti, ancora in lista, fino a Correa, che resta il favorito. Ma tra questi nomi ce n'è anche un altro che continua a stuzzicare la mente dei dirigenti in viale della Liberazione.

Si tratta dell'esterno del Napoli, Lorenzo Insigne, ieri in rete su rigore all'esordio contro il Venezia, e che sta attraversando una fase molto complessa nel suo rinnovo di contratto con la società partenopea. Proprio per questo l'Inter vorrebbe approfittarne e, dopo i tentativi di questa sessione di mercato, starebbe pensando ad una strategia.

Infatti, secondo quanto riportato da parte del sito Calciomercato.com, Piero Ausilio e Beppe Marotta avrebbero intenzione di portare il giocatore a Milano per la prossima stagione a parametro zero. Insigne-Inter, un interessamento mai tramontato e che potrebbe prendere avvio per la prossima stagione.