Inter, Carnevali: "Raspadori? Non vogliamo cederlo, ma con Marotta..."

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, intervenuto ad un incontro per l'apertura del calciomercato al Grand Hotel di Rimini, ha parlato del futuro di alcuni gioielli della società neroverde, tra cui di quello di uno che interessa molto all'Inter, ovvero l'attaccante classe 2000, Giacomo Raspadori.

Ecco le sue parole riportate da TMW: "Sì, con l’amico Beppe (Marotta, ndr) abbiamo parlato, ma è normale. È un giovane di prospettiva che non pensiamo di cedere. I rapporti con l’Inter sono ottimi, se riusciamo a far sì che restino in Italia ci fa piacere perchè valorizziamo il nostro campionato, ma è inutile nascondere che le opportunità dall’estero sono diverse da quanto possono offrire in Italia”.

Sembra, dunque, concreto l'interesse dell'Inter per il giovane talento italiano che, in tempi non sospetti, non ha mai negato la sua passione per il nerazzurro. Chissà se i buoni offici tra le due società potranno far si che Raspadori possa essere un nuovo giocatore dell'Inter.