Inter, Carnevale:"Rifiutati 33 milioni per De Paul. Andrà in una grande"

De Paul la scorsa estate è stato molto vicino al trasferimento all’Inter. A confermarlo è stato Andrea Carnevale, capo scouting dell'Udinese, che ha rivelato ai microfoni di Radio Punto Nuovo il rifiuto del club friulano ad un’offerta di 33 milioni di euro dei nerazzurri. Ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni:

"Abbiamo rinunciato alla cessione di De Paul a 33 milioni all'Inter un anno fa. Abbiamo ritenuto che un altro anno ad Udine sarebbe stato utile, è un giocatore appetibile, anche il Napoli l'ha seguito, io lo considero un piccolo fuoriclasse. È il momento in cui può arrivare in una grande squadra. Con la nazionale dell'Argentina gioca davanti alla difesa, 5 mesi fa è stato impiegato come mezzala, nonostante ciò ha anche una grossa resistenza in fase di contenimento e in fase offensiva. Negli ultimi 15 metri è molto determinante, è molto forte”.

“Quattro anni fa, quando l'abbiamo visto in Argentina, giocava da trequartista, anche al Valencia faceva l'attaccante esterno a sinistra. In Italia ha cambiato ruolo, è un 10, ad Udine è un leader. In un centrocampo a 3, secondo me è meglio a sinistra, nonostante con noi stia giocando molto bene a destra. Può giocare in tutti i ruoli, è un giocatore universale, molto bravo".