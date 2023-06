Inter, Carlos Augusto nel mirino: no a Sensi, c’è un’altra contropartita

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/06/2023

Inter, si continua a spingere per Carlos Augusto. Uno dei ruoli che la società nerazzurra vuole puntellare è quello dell’esterno sinistro. Robin Gosens è in trattative con l’Union Berlino, anche se ancora manca l’accordo definitivo tra le due società, ma Marotta e Ausilio vogliono subito cautelarsi per trovare il sostituto.

Il nome buono, sia per caratteristiche che per costi, è quello di Carlos Augusto del Monza. L’esterno brasiliano classe 1999, quest’anno, ha giocato una grande stagione con la maglia dei brianzoli. Motivo per il quale l’Inter ha messo gli occhi su di lui e vuole portarlo a Milano per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra aveva provato ad imbastire una trattativa che coinvolgesse anche Stefano Sensi, in prestito proprio al Monza nell’ultima stagione. Ma la società brianzola avrebbe in mente un altro nome che piace tanto. Si tratta di Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003, che ha fatto molto bene in Serie B con la maglia della Reggina.

I nerazzurri, fino ad ora, non ci sentono per il giovane canterano, ma chissà che per sbloccare questa trattativa, non si possa addivenire ad un accordo che coinvolga il giovane centrocampista.