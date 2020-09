Inter, capitolo cessioni: Salcedo pronto a tornare a Verona

Nella giornata odierna dovrebbe arrivare a Milano Arturo Vidal, terza new entry di spessore del mercato nerazzurro dopo gli innesti di Hakimi e Kolarov nelle scorse settimane. La dirigenza meneghina però sta lavorando anche sulle uscite, dato che al momento la rosa a disposizione di Antonio Conte è composta da più di trenta giocatori.

Secondo le ultime notizie raccolte dalla Gazzetta dello Sport, uno dei primi a salutare l'Inter potrebbe essere Edin Salcedo, per il quale sembrerebbe pronta una nuova avventura in prestito. Dopo l'ottima esperienza in quel di Verona nella passata stagione, l''Hellas vorrebbe riabbracciare il giovane nerazzurro, così da completare il reparto offensivo della squadra.

Salcedo sembra aver dato ottime indicazioni a Conte durante la preseason, ma forse è ancora troppo presto per ipotizzare una sua presenza costante in prima squadra. Molto più probabile che torni in prestito in provincia a farsi le ossa.