Inter Candreva, parla il ds del Genoa: "Non siamo interessati"

Antonio Candreva non fa più parte del progetto dell'Inter per la prossima stagione. Lo ha dimostrato la sua non convocazione per l'amichevole di martedì contro il Lugano.

In questi giorni si è parlato molto di una trattativa, anche in fase avanzata, con il Genoa. Trattativa che è stata smentita dalle parole del ds dei rossoblu Daniele Faggiano ai microfoni di Sportitalia: "Candreva? Non siamo interessati".

Parole che sembrano, però, molto strategiche e l'impressione è che la trattativa sia a buon punto.