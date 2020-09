Inter Candreva, la Sampdoria preme ma lui tentenna

La Sampdoria prosegue il suo forte pressing su Antonio Candreva. La squadra di Claudio Ranieri vuole aumentare l'indice di pericolosità dei suoi tiri da fuori, ma soprattutto aumentare il volume dei cross dentro l'area. Per questo il giocatore dell'Inter è ritenuto il profilo ideale.

Ranieri lo stima ed è sceso in campo in prima persona per convincere il calciatore romano ad accettare di sposare la causa blucerchiata, come fatto dallo stesso presidente Massimo Ferrero. Candreva non rientra più nei piani di Conte, che lo ha escluso dai tre test amichevoli disputati dall'Inter la scorsa settimana. Con l'arrivo di Hakimi lo spazio per lui si sapeva si sarebbe notevolmente ridotto, ma nessuno avrebbe pensato (visto i numeri delle sue presenze stagionali con anche ottimo rendimento) ad una sua cessione così brusca.

Molti sostengono che l'accordo tra il calciatore e il club doriano ci sia già e manchi ancora quello con l'Inter. Secondo il Secolo XIX non è così. Anche il calciatore sta riflettendo, avendo sul tavolo offerte importanti come quelle di Fiorentina e Atalanta. Inoltre, una destinazione molto gradita a Candreva sarebbe Napoli. Al momento con i partenopei non c'è nulla, ma in caso di cessioni sugli esterni da parte del club azzurro non è una pista da escludere.