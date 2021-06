Inter, Calhanoglu: trattativa lampo. Le ultime decisive novità

L'Inter piazza il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione: tutto fatto per l’arrivo di Hakimi Calhanoglu a parametro zero. L'ufficialità potrebbe arrivare già domani. Il turco, in scadenza di contratto con il Milan, avrebbe accettato la proposta nerazzurra.

Come riportato in esclusiva da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il centrocampista è atteso a Milano entro le prossime ore per incontrare la dirigenza nerazzurra per risolvere gli ultimi dettagli. Nella giornata di domani svolgerà le visite mediche e firmerà un contratto triennale a 5 milioni più uno di bonus.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Christian Eriksen, l'Inter mette a segno un colpo importantissimo, regalando a Simone Inzaghi un vero e proprio jolly per il suo centrocampo.