Inter-Calhanoglu, la pista si scalda: la posizione nerazzurra sul giocatore

Inter-Calhanoglu, una pista che potrebbe scaldarsi, e molto, in vista di questa estate. Almeno secondo quanto riportato quest'oggi da parte del sito Calciomercato.com, che vede quella nerazzurra come una pista per il futuro del trequartista turco.

Calhanoglu ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno del 2021 e vuole decidere il suo futuro soltanto dopo la fine del suo Europeo. Intanto le trattative sembrano arenate, data la richiesta da 6 milioni del giocatore e l'offerta che non è andata oltre i 4 milioni da parte del Milan.

Un'impasse su cui l'Inter sembra essersi fiondata e di cui vorrebbe approfittare per poter portare il giocatore sull'altra sponda di Milano, scavallando l'offerta di 4 milioni fatta dai rossoneri.