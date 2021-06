Inter, Calhanoglu atteso a Milano: due opzioni per il numero di maglia

Hakan Calhanoglu sarà il primo rinforzo per l’Inter di Simone Inzaghi. Raggiunto l'accordo totale con il turco, che avrebbe già accettato la proposta nerazzurra per un contratto fino al 2024 a 5 milioni di euro a stagione più un milione di bonus, un’offerta che ha battuto quella del Milan (4 milioni di euro fino al 2025). L'ex Leverkusen lascerà quindi il Milan dopo 32 gol e 48 assist in 142 partite.

Il centrocampista, dopo la prematura eliminazione dagli Europei della sua Turchia, potrebbe arrivare a Milano entro le prossime ore direttamente dal ritiro di Baku. Nella giornata di domani, invece, sarebbero già state programmate le visite mediche. Decisiva anche la volontà di Simone Inzaghi.

Come riporta da Sky Sport, l’ormai ex rossonero avrebbe già delle preferenze sul numero di maglia da indossare all’Inter. La scelta sarà tra la 11, attualmente sulle spalle del probabile partente Aleksander Kolarov e la numero 21, rimasta senza padrone nell’ultima stagione.