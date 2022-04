Inter, Cairo spera in un’asta per Bremer ma una clausola complica i piani

Mercato Inter, Gleison Bremer resta il principale obiettivo di mercato di Beppe Marotta in vista della prossima stagione.

Il centrale brasiliano si sta confermando in questa stagione come uno dei migliori nel suo ruolo del nostro campionato ed avrebbe attirato le attenzioni di diversi club, sia italiani che esteri. Il classe ‘97 sembra ormai pronto a fare il definitivo salto di qualità in una big. La squadra al momento in pole position resta l’Inter che ha già trovato un principio di accordo con il giocatore ma attenzione ad Urbano Cairo, patron granata, che vorrebbe incassare il più possibile dalla sua cessione e spererebbe in un’asta al rialzo in estate.

Come sottolineato da Tuttosport, il presidente del Torino dovrà però fare i conti con la ‘clausola’ di 25 milioni di euro decisa con il difensore al momento della firma del rinnovo che permette al giocatore di liberarsi a una cifra relativamente bassa. Il suo valore si è raddoppiato a suon di buone prestazioni e non è da escludere che in futuro arrivino mega offerte da club stranieri. L’Inter resta comunque la squadra favorita con Beppe Marotta, forte dell’ok già ricevuto dal giocatore, che spera di chiudere il colpo a 25 milioni di euro.