Inter, c'è un fattore su Lukaku che non lascia presagire nulla di buono

Tutto ciò era prevedibile, ma adesso è anche ufficiale: Romelu Lukaku fa parte della lista dei convocati di Ole Gunnar Solskjaer per la tournée australiana. La mancata convocazione del belga sarebbe potuta essere decisiva per il suo passaggio in nerazzurro.

Nonostante il giocatore sia stato convocato per la partenza in Australia, bisogna precisare che la volontà di Lukaku non cambierà e che continuerà a spingere per essere allenato da Antonio Conte, tecnico che viene giudicato dal n°9 dei Red Devils il migliore del mondo.

Inter e Manchester United continuano a parlarsi, ma è chiaro che se l'Inter non avanzerà un'offerta economica soddisfacente, l'ex Everton non lascerà l'Inghilterra.