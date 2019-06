Inter, c'è l'offerta per arrivare a Barella: ecco tutti i dettagli

L'Inter insiste per Nicolò Barella, mezzala del Cagliari. Stando a quanto riferisce "Sky Sport", i nerazzurri sarebbero disposti a versare 36 milioni più 4 di bonus, più altri 10 legati ai risultati della squadra. Inoltre, lo stesso club di Corso Vittorio Emanuele avrebbe offerto anche il difensore Bastoni e il terzino Dimarco: il primo approderebbe in Sardegna in prestito secco, il secondo in prestito con diritto di riscatto.

Barella è da più di un anno uno dei principali obiettivi dell'Inter. Ora potrebbe finalmente esserci l'affondo decisivo. Il giocatore è considerato uno dei migliori prospetti del panorama calcistico italiano.