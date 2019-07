Inter, buone notizie per Lukaku: lo United accetta il pagamento dilazionato

Si avvia verso la conclusione una delle telenovele più roventi del mercato interista. Il Manchester United infatti, per cedere Romelu Lukaku, secondo Sportmediaset sembra essersi convinto ad accettare la proposta di pagamento dilazionato da parte dell'Inter.

Quel che però sta frenando il tutto, non è la modalità del pagamento, bensì l'importo. Per liberare il belga i Red Devils richiedono 83 milioni, mentre l'Inter ne offre circa 60. Una distanza considerevole ma che però, visto l'assenso degli inglesi al pagamento rateizzato, può ridursi in tempi brevi.

Nel frattempo, per evitare che il giocatore si infortuni, il tecnico dello United Ole Gunnar Solskjaer in questi giorni utilizzerà Lukaku col contagocce.