Inter, buone notizie, Bartomeu racconta la trattativa per Lautaro

"Il mercato che verrà sarà molto differente. I grandi club saranno limitati dai problemi economici, ma il Barcellona fa sempre parlare di mercato". Spiega il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu.

I blaugrana hanno cercato il numero dieci dell'Inter, ma non sono ancora arrivati fino in fondo: "Per Lautaro Martinez la trattativa è ferma, abbiamo parlato con l'Inter settimane fa. Siamo in una fase di analisi", spiega Bartomeu.

Come vi avevamo raccontato in esclusiva, il club catalano è tornato a parlare con i nerazzurri. L'Inter ora avrà la facoltà di decidere se accettare o rifiutare l'offerta spagnola, dato che la clausola rescissoria, da 111 milioni di euro, è ormai scaduta.