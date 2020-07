Inter, brutte notizie per Perisic. Rummenigge:"Cercheremo di risparmiare"

Il futuro di Ivan Perisic è ancora incerto. Il croato è in prestito al Bayern Monaco che non avrebbe ancora deciso se riscattarlo per la prossima stagione. L’ostacolo principale sarebbe rappresentato dalla valutazione dei nerazzurri di circa 20 milioni, considerata troppo alta per un giocatore non titolare. L'Inter non sembrerebbe disposta a svendere il giocatore a metà prezzo e se non si dovesse riuscire a trovare un accordo l'esterno rientrerà in nerazzurro.

Il club bavarese dopo l’acquisto di Leroy Sanè dal Manchester City per circa 50 milioni di euro non sembrerebbe intenzionato a fare altri grandi investimenti sul mercato. Karl-Heinz Rummenigge, Ceo del Bayern Monaco, in un'intervista esclusiva rilasciata a France Football, ha illustrato le strategie di mercato del club tedesco:

"Come tutti i club, cercheremo di risparmiare denaro durante la sessione di mercato estiva. L'offerta sarà superiore alla domanda. Dobbiamo ampliare la nostra rosa con i talenti, non con le stelle. A differenza del Psg, non abbiamo giocatori come Mbappe o Neymar. Portiamo avanti le tre "S": solidarietà, solidità e serietà. L'impatto del Covid-19? Non sentiremo le conseguenze della crisi quest'estate, ma nella prossima stagione. Tutti perderanno dei soldi, il problema è che nessuno sa per quanto tempo si giocherà a porte chiude. Le perdite saranno sono enormi".