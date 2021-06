Inter-Brozovic: c'è la data per parlare del rinnovo. La decisione

L'Inter ha intenzione di tenere Marcelo Brozovic anche per il futuro, per questo ci saranno presto dei dialoghi per parlare del rinnovo di contratto, il quale scade il 30 giungo del 2022. Questo è quello che sostiene Calciomercato.com in merito alla situazione che coinvolge il centrocampista croato impegnato questi giorni all'Europeo.

Il nuovo tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha messo subito le cose in chiaro per il centrocampista: Marcelo Brozovic non si tocca e sarà un perno anche per la prossima stagione. Ecco perchè spinge per poter far si che non ci siano spiacevoli situazione che possano portare a perdere l'ex Dinamo Zagabria a parametro zero.

Ma quando ci sarà il primo incontro per parlare del futuro? Secondo quanto riportato dalla testata si dovrebbe avere a ridosso dell'inizio del ritiro ad Appiano Gentile l'8 luglio. Un inizio di trattativa, ma un comune obbiettivo: tenere Brozovic. Un giocatore che è riuscito a svoltare la sua storia all'Inter e che ha fatto svoltare la squadra stessa.