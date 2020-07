Inter Brescia, una sola nota negativa: grana con un giocatore?

Nella serata di ieri l'Inter ha vinto agevolmente nel match contro il Brescia per 6 a 0. Tuttavia potrebbe esserci stata una nota negativa. Come riporta il Corriere dello Sport infatti al momento del cambio in attacco a sostituire Lautaro Martinez è stato Lukaku e non Esposito, nonostante il risultato fosse più che al sicuro.

Questa scelta potrebbe nascondere un retroscena poco gradevole. Il giovane talento nerazzurro infatti si sta opponendo alla proposta di rinnovo presentata dall'Inter in quanto vorrebbe cifre più alte.

Questo atteggiamento potrebbe non essere stato gradito dalla dirigenza, e la conseguenza appunto potrebbe essere quella di tenerlo lontano dal campo.