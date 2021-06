Inter-Borrè: la nuova pista per arrivare all'attaccante colombiano

Secondo quanto riportato dal portale Tyc Sports, l'Inter sarebbe molto interessata all'attaccante del River Plate, Rafael Santos Borrè, colombiano classe 1995.

Infatti, la società nerazzurra potrebbe acquistare il giocatore in sinergia con un'altra società di Serie A, ovvero il Cagliari che, a sua volta, potrebbe averlo in rosa per sopperire ad un'eventuale partenza di Simeone.

Il calciomercato è ancora in germe, ma qualcosa si muove. L'Inter pensa al futuro e pensa a dei talenti da poter far crescere in Serie A per valorizzarli.