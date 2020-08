Inter, Borja Valero resta in Serie A: avviati i contatti con il Parma

Borja Valero ha ufficializzato in mattinata l’addio all’Inter attraverso un post pubblicato sui social. La società nerazzurra ha deciso di non rinnovargli il contratto, nonostante al termine della stagione sembrava che si fosse aperto uno spiraglio per la sua permanenza in nerazzurro. Alejandro Camano, agente del giocatore, sarebbe già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione, molto probabilmente l’ultima della sua carriera.

L’intenzione del centrocampista spagnolo sarebbe quella di restare ancora in Serie A, dove si sarebbero già mosse alcune squadre, ovvero Parma, Genoa e Fiorentina. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il classe ‘85 sarebbe l’obiettivo principale del nuovo direttore sportivo del Parma Marcello Carli.

Il ds dei ducali avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore e starebbe provando ad anticipare la concorrenza. Attenzione però al possibile inserimento della Fiorentina, che starebbe valutando un suggestivo ritorno dello spagnolo. Borja Valero è rimasto particolarmente legato al club viola, in cui ha militato per ben cinque anni, e sarebbe pronto a tornare per chiudere la carriera.