Inter, bocciatura in arrivo per un giovane, nuovo prestito in vista

di Redazione, pubblicato il: 03/07/2023

(Inter) Martin Satriano era andato all’Empoli lo scorso anno con la valigia piena di aspettative. A fine stagione il bilancio non è brillantissimo, 30 presenze con una media di 56 minuti, solo 5 volte in campo per 90′, due gol e un assist.

Erano molte le aspettative del club nerazzurro sul giovane uruguaiano, si attendeva una sua esplosione per farlo rientrare alla base, magari con il ruolo di quarta punta. Invece le cose stanno prendendo una piega diversa.

Nelle ultime ore si so fatti insistenti le voci che parlano di un nuovo prestito, stavolta alla Dinamo Zagabria, squadra che si giocherà l’accesso ai gironi di Champions nei preliminari.

Secondo la Gazzetta dello Sport la formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dell’Inter che intende comunque garantirsi il controllo del giocatore.