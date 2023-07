Inter, Bisseck arriva ma si tenta il colpo dell’ultimo minuto

di Redazione, pubblicato il: 11/07/2023

(Inter) Yann Bisseck è arrivato a Milano. Secondo quanto riporta Sky Sport non è ancora stata fissata la data per le viste nè quella per la firma del contratto. Non manca niente, le parti sono tutte concordi sull’operazione. C’è però il tentativo dell’ultimo minuto dell’Inter di rivedere le modalità di pagamento. Il difensore aveva una clausola rescissoria di 7 milioni, la dirigenza nerazzurra sta cercando di introdurre modalità diverse anche attraverso l’inserimento di bonus. Resta ferma comunque la data di dopodomani, termine entro il quale o l’accordo con l’Aarhus viene formalizzato oppure l’Inter pagherà la clausola rescissoria secondo le modalità previste e Bisseck potrà essere ufficializzato.