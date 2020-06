Inter, Biraghi verso la riconferma: si tratta il prolungamento del prestito

I nerazzurri hanno intenzione di rivoluzionare gli esterni per la prossima stagione. Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero già alla ricerca di rinforzi adatti allo stile di gioco e al modulo di Antonio Conte. Gli unici sicuri della riconferma sarebbero solo Antonio Candreva e Ashley Young, mentre gli altri potrebbero partire.

Tra i possibili partenti ci sarebbe anche Cristiano Biraghi, arrivato la scorsa estate in uno scambio di prestiti con Dalbert dalla Fiorentina. Le prestazioni del classe ’92 non avrebbero convinto la dirigenza interista, che non sembrerebbe intenzionata a esercitare l’opzione per il riscatto fissata a 12 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il futuro dell’ex viola non sarebbe ancora deciso e l’Inter starebbe pensando di tenerlo ancora per un altra stagione per un motivo ben preciso. Infatti, l’esterno è cresciuto nel vivaio interista ed è un fattore molto importante per la lista UEFA. L’intenzione del club di Zhang sarebbe quella di ottenere un prolungamento del prestito per un’altra stagione. Le parti si incontreranno nel mese di agosto anche per definire il futuro di Dalbert.