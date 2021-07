Inter, Biasin: “Non solo Nandez e Bellerin, attenzione al terzo incomodo “

L’Inter è vicinissima al colpo sulla fascia destra ma starebbe valutando con attenzione su chi puntare tra Hector Bellerin e Naithan Nandez. Entrambi i giocatori avrebbero già trovato un principio di accordo con il club meneghino e sarebbero soltanto in attesa dell’intesa tra i club.

Negli ultimi giorni sembrava più vicino l’uruguaiano del Cagliari ma oggi è arrivata anche l’apertura dell’Arsenal per Hector Bellerin ad un prestito con diritto di riscatto, unica formula che i nerazzurri potrebbero utilizzare per rinforzarsi. Con i sardi, invece, ci sarebbe da sistemare gli ultimi dettagli sul prezzo del cartellino e l’eventuale inserimento di contropartite tecniche.

Come riferito dal giornalista Fabrizio Biasin, molto vicino all’ambiente Inter, il duo Beppe Marotta e Piero Ausilio potrebbe prenderne soltanto uno. La dirigenza nerazzurra starebbe valutando in queste ore su chi tentare l’affondo decisivo tra i due ma attenzione al terzo incomodo.

I nerazzurri, infatti, starebbero pensando da alcune settimane a Denzel Dumfries del Psv Eindhoven. L’esterno olandese, che si è messo in luce negli ultimi europei, ha già comunicato alla società la sua volontà di andare via e il suo agente Mino Raiola sarebbe al lavoro per farlo approdare in nerazzurro. L’operazione sarebbe molto complicata ma non impossibile da chiudere, in quanto il Psv Eindhoven non sembrerebbe disposta ad accettare il trasferimento con la formula del prestito.