Inter, Biasin fa il punto sull’attacco: ecco la prima opzione

Prosegue in casa Inter la ricerca di un nuovo attaccante per completare il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi. I nomi in lizza sono sempre i soliti: Duvan Zapata, Joaquin Correa e Marcus Thuram. Il giornalista Fabrizio Biasin, molto vicino alle vicende nerazzurre, ha fatto il punto della situazione sulla questione sul proprio account Twitter.

Stando a quanto riferisce il giornalista, sarebbe ormai stata accantonata la pista Duvan Zapata. Il colombiano non dovrebbe muoversi dell’Atalanta che non è riuscita a trovare un sostituto. Per quanto riguarda Marcus Thuram, invece, il Borussia M’Gladbach lo riterrebbe fuori mercato e non avrebbe nessuna intenzione di cederlo. L’Inter, sembrerebbe comunque intenzionata a tentare l’affondo ma ma, per il momento, non sarebbe considerato la prima opzione. Secondo Fabrizio Biasin, la prima opzione per l’Inter dovrebbe essere Joaquin Correa della Lazio, profilo molto gradito a Simone Inzaghi.

Il giocatore, stando alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in nerazzurro ma ci sarebbe ancora una notevole distanza tra i due club per il prezzo del cartellino. Il presidente della Lazio Claudio Lotito, infatti, vorrebbe incassare una cifra vicina compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro e al momento non sembrerebbe intenzionato a fare sconti.