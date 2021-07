Inter-Bellerin: l'Arsenal tenta la mossa a sorpresa per il giocatore

La ricerca dell'esterno destro di centrocampo da parte dell'Inter continua ed uno dei nomi preferiti per prendere il posto di Achraf Hakimi è quello del terzino spagnolo dell'Arsenal, Hector Bellerin che potrebbe lasciare la squadra inglese in questa stagione. L'Inter può prendere il giocatore soltanto in prestito con diritto di riscatto, visto che Zhang ha ordinato una politica dei costi che dovrà avere un saldo positivo di più ottanta nella differenza tra entrate ed uscite.

Secondo quanto riportato da parte del Guardian, però, l'Arsenal non ha del tutto perso le speranze di tenere con sè il giocatore spagnolo che andrà in scadenza di contratto il 30 giugno del 2023. Infatti, il quotidiano inglese, sostiene che i Gunners avrebbero intenzione di provare a fare rinnovare il contratto a Bellerin per poterlo trattenere più a lungo in rosa e puntare su di lui, come riferito dal ds Edu all'agente del giocatore.

Dal canto suo, lo stesso Bellerin, non è minimamente intenzionato a rimanere all'Arsenal nella prossima stagione ed ha già fatto la propria scelta. Adesso tocca all'Inter provare l'affondo, guardandosi le spalle da altre squadre concorrenti come l'Atletico Madrid che potrebbe perdere Trippier destinato a vestire la maglia del Manchester United nella prossima stagione.