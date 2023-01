Inter-Bellanova, quale futuro? La società ha già preso la sua decisione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/01/2023

Inter-Bellanova, quale sarà il futuro dell’esterno nerazzurro? La scorsa estate, la società nerazzurra, ha deciso di puntare su Raoul Bellanova per il ruolo di vice-Dumfries in questa stagione. L’operazione è stata conclusa con il Cagliari con un prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro. Una cifra sicuramente alta per il ragazzo.

Lo scarso minutaggio avuto in questa stagione, però, ha fatto nascere le prime voci sulla possibilità che la società non riscatti il giocatore che, di conseguenza, tornerebbe al Cagliari per rimanere o per cercare un’altra sistemazione. Ma prima di qualunque ragionamento mediatico in tal senso, in viale della Liberazione hanno già preso la decisione sul futuro di Bellanova.

Inter-Bellanova, si ragiona sul futuro dell’esterno nerazzurro: in viale della Liberazione hanno già fatto la loro scelta

Come detto, Bellanova è concentrato sul campo. Ma molto presto, anche lui, vorrà capire se il suo futuro sarà ancora a Milano oppure altrove. Secondo quanto riportato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra avrebbe già preso la sua decisione su di lui e l’intenzione è quella di riscattarlo dal Cagliari.

Di sicuro, però, Marotta e Ausilio, cercheranno di abbassare la richiesta del Cagliari di 7 milioni, magari inserendo una contropartita giovane di gradimento al club sardo. Vedremo quali saranno le soluzioni cercate. Di sicuro, Bellanova, farà ancora parte dell’Inter per il futuro, nonostante una stagione in cui il minutaggio non è stato elevatissimo. Bellanova-Inter, una storia iniziata la scorsa estate e che quasi sicuramente continuerà ancora sulla via della Pinetina.