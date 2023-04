Inter, Bastoni attende la chiamata per il rinnovo: si chiude a questa cifra

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/04/2023

Inter, Bastoni attende una chiamata della società per il rinnovo. Dopo le polemiche e quanto accaduto nella partita di semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus, la squadra nerazzurra si è ritrovata per preparare al meglio la fondamentale partita di campionato con la Salernitana.

Una partita importante non solo per non perdere terreno per la lotta alla prossima Champions League, ma per presentarsi con il morale alto anche per la sfida contro il Benfica. Intanto, per ciò che riguarda le questioni ‘da scrivania’, Alessandro Bastoni attende una chiamata per trattare il proprio rinnovo di contratto con la società nerazzurra.

Inter, Bastoni attende una chiamata per poter trattare il rinnovo: c’è la cifra a cui si può chiudere

Dunque, per il rinnovo di Bastoni, c’è già stato un incontro interlocutorio tra le parti. L’agente del difensore ha prima manifestato la volontà del giocatore di voler rimanere in nerazzurro, e poi ha lanciato una frecciata alla società facendo intuire che deve fare un sacrificio economico per l’ex Atalanta. In viale della Liberazione, vista la scadenza nel 2024, vogliono evitare ancora le voci che vorrebbero il Manchester City vicino al ragazzo.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Bastoni ha intenzione di rimanere all’Inter e vuole arrivare ad una quadra. La cifra a cui si potrà addivenire ad un accordo finale potrebbe essere quella di 6 milioni di euro più bonus. Vedremo se Marotta e Ausilio vorranno accontentare le richieste del giocatore e se lo stesso Bastoni vorrà fare un passo per andare incontro al club nerazzurro.