Inter, Barella risponde alla domanda sul suo futuro

In occasione della conferenza stampa nel giorno successivo al ko contro la Polonia, Nicolò Barella - da più di un anno vero e proprio obiettivo dell'Inter - ha risposto alla domanda sul proprio futuro. Secondo le ultime voci di mercato, su di lui si sarebbe inserito con insistenza anche il Paris Saint-Germain.

Queste le sue dichiarazioni: "Sono sempre sui giornali? E' un'occasione troppo importante per leggere i giornali o le pagelle. Il prezzo del mio cartellino non lo faccio io, lo fanno le società. Non penso al mercato".