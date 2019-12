Inter Barcellona , non solo in campo. Si parlerà anche di mercato

La sfida di questa sera potrebbe segnare il futuro dell'Inter non solo per quanto riguarda la questione dei risultati sportivi, dal momento che ci sarà anche un vertice di mercato, che potrebbe portare un rinforzo a Conte.

L'oggetto della discussione sarà ovviamente Arturo Vidal. Il centrocampista piace tanto a Conte, che vorrebbe riabbracciarlo dopo averlo avuto nell'esperienza alla Juventus. Tuttavia la trattativa appare tutt'altro che semplice, visto che il Barcellona, bisognoso di far quadrare i conti, vuole un ritorno economico importante.

Inoltre la strada dl prestito (quella che vorrebbe percorrere l'Inter) non è praticabile anche per il fatto che il giocatore vorrebbe un contratto pluriennale. La gara di stasera sarà l'occasione per parlare in maniera informale della questione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.