Inter, Barca, Real Madrid: il mercato si incendia su due nerazzurri

Lautaro Martinez si è ormai preso l’Inter a suo di gol e di prestazioni di altissimo livello, ma c’è un altro argentino che sta emulando il Toro in un altro campionato. Mauro Icardi ha ripreso a segnare con regolarità svizzera dopo un primo periodo di ambientamento alla nuova realtà del PSG e si ripropone alla grande come uomo mercato per la prossima estate. I due, compagni di squadra nell’Inter di Spalletti, sono al centro di un delicato intreccio che coinvolge l’Inter e i due top club della Liga.

Il Barcellona infatti non ha fatto mistero di puntare proprio su Lautaro per sostituire Luis Suarez. Il club catalano non avrebbe problemi a mettere sul tavolo di Viale della Liberazione l’importo della clausola rescissoria di 111 milioni. Ma il problema è tutt’altro che economico.

E’ quanto riporta oggi il sito spagnolo Eldesmarque.com aggiungendo una novità dell’ultim’ora. L’Inter chiude la porta ad ogni tentativo blaugrana per Lautaro Martinez ma avrebbe proposto ai catalani l’acquisto proprio di Mauro Icardi ad una cifra anche leggermente inferiore di quella prevista per il riscatto del PSG (65 milioni di euro).

Il vero scoglio si chiama Leo Messi, grande amico di Maxi Lopez e dunque per niente convinto di avere Icardi accanto a sé.

Viste le difficoltà esistenti, tra Inter e Barcellona si sta inserendo il Real Madrid in maniera pesante. Il club di Florentino Perez si trova anch’esso nella condizione di dover sostituire il fiore all’occhiello del proprio attacco, quel Karim Benzema giunto ormai sulla soglia dei 32 anni.

I gol di Icardi sono una garanzia ed il Real sembra intenzionato a mettere in campo tutta la potenza di fuoco che non ha utilizzato la scorsa estate, anche privandosi di Luka Jovic che in Spagna non ha trovato grande confidenza con il gol.