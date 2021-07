Inter, Ausilio va in pressing per il rinnovo del contratto di un centrocampista

L'Inter va in pressing per il rinnovo del centrocampista croato classe 1992, Marcelo Brozovic. Dopo l'Europeo, il giocatore è andato in vacanza ed è pronto a rientrare a breve ad Appiano Gentile per mettersi a disposizione di Simone Inzaghi ed iniziare la prossima stagione calcistica.

Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, il ds dell'Inter Piero Ausilio, proprio al ritorno dalle vacanze del centrocampista, avrebbe intenzione di iniziare a parlare del rinnovo, dal momento che il contratto scade nel giugno del 2022 ed è il caso di evitare brutti scherzi.

Insomma, la dirigenza tutta punta su Brozovic per il presente e per il futuro. La palla passa al giocatore e ai suoi agenti che avanzeranno delle richieste nelle prossime settimane. Quello sarà un primo passo verso una trattativa molto importante.