Inter, Ausilio va dritto come un treno: vuole un attaccante

Piero Ausilio vuole Luka Jovic.

L'attaccante del Real Madrid, che nella capitale spagnola complice la presenza di Karim Benzema non sta trovando molto spazio, piace non poco al Direttore Sportivo interista che gli concederebbe volentieri una chance con la maglia nerazzurra. Quello del serbo è un profilo che è stato trattato per diverse finestre di mercato e che già a gennaio potrebbe essere esplicitamente richiesto alle merengues.

L'intenzione dell'Inter, come riferito questa mattina (10 ottobre 2021, ndr) dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe convincere il presidente del club madrileno, Florentino Perez, a cederlo in prestito senza alcun obbligo relativo al riscatto del cartellino. Jovic piace perché oltre ad avere la carta d'identità dalla propria parte (è un classe 1997), ha anche un contratto che rientra nel budget del club nerazzurro (a Madrid guadagna attualmente 5 milioni di euro all'anno, addirittura meno dei 7.5 che l'Inter sborsa per pagare lo stipendio di Alexis Sanchez).

A riguardo bisogna fare una doverosa precisazione; come anticipato in questo articolo, Ausilio sta seguendo anche Ricardo Pepi, classe 2003 di proprietà del Dallas che viene descritto come un astro nascente del calcio americano. Insomma, la volontà della dirigenza di rimpolpare il reparto offensivo è evidente. Sanchez è scontento ed Edin Dzeko ha bisogno di qualcuno che di tanto in tanto gli faccia tirare il fiato.

Intanto, sempre in casa Real Madrid, l'AD Giuseppe Marotta già per la sessione di mercato invernale vorrebbe tentare il colpaccio Isco (ve lo raccontiamo in questo articolo). Il tutto, per sopperire al vuoto lasciato da Christian Eriksen (qui trovi tutti i dettagli relativi alla situazione del danese).