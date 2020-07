Inter, Aubameyang si allontana: pronto il rinnovo con l'Arsenal

I nerazzurri starebbero monitorando con attenzione diversi attaccanti in vista della prossima stagione. Tra i nomi sondati da Beppe Marotta e Piero Ausilio ci sarebbe anche quello di Pierre-Emerik Aubameyang dell’Arsenal. L’ex Milan e Borussia Dortmund sarebbe considerato uno dei principali obiettivi nel caso in cui Lautaro Martinez dovesse essere ceduto al Barcellona.

Il gabonese è in scadenza nel 2021 e non avrebbe ancora trovato l’intesa definitiva con i gunners per il rinnovo. Se non si dovesse riuscire a trovare l’accordo entro la prossima finestra di mercato, potrebbe essere ceduto a prezzo di saldo per circa 30 milioni di euro. Sulle sue tracce, oltre all’Inter, ci sarebbero anche Barcellona, Juventus e Manchester United.

Secondo quanto riportato dall’emittente televisiva ESPN, l’Arsenal avrebbe però intenzione di blindare l'attaccante e sarebbe pronto ad accontentare l’alta richiesta economica pur di convincerlo a restare. Aubameyang avrebbe chiesto un contratto fino al 2023 da 250mila sterline a settimana, circa 13,3 milioni di euro all'anno.