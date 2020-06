Inter, Aubameyang ha già dato l’ok, Marotta guarda altrove

Il dopo Lautaro è lanciato come se non ci fosse un domani, come se il Toro fosse già alla corte di Messi, già un ricordo fugace per l’ambiente nerazzurro. Andrà a finire proprio così ? I dubbi non sono pochi ancora, viste le condizioni di scarsa liquidità del Barcellona ma per gli esperti di mercato Marotta e Ausilio sarebbero già alla ricerca affannosa del sostituto.

Calciomercato.com parla oggi di Aubameyang, ancora incerto sul suo futuro all’Arsenal. Il contratto andrà in scadenza a giugno 2021 il che significa che dal prossimo gennaio l’ex Borussia sarà libero di accasarsi a costo zero per l’acquirente. Secondo il sito il giocatore dei Gunners avrebbe già offerto una apertura totale ad un trasferimento all’Inter. La presenza in panchina di Conte, il progetto della società, il fascino dell’Italia lo avrebbero convinto a dare l’ok già da alcune settimane.

Restano due sole incognite di non poco conto: l’ingaggio (al momento circa 11 milioni di euro netti) e il gradimento della dirigenza dell’Inter, che in questo momento non ha il suo nome in cima alla lista, preferendo rivolgere la propria attenzione verso altre opzioni. Nelle ultime ore rimbalzano le voci di un tentativo di Marotta e Ausilio per Gabriel Jesus mentre altre fonti parlano di una trattativa aperta con il Torino per Belotti nella quale potrebbe rientrare anche Nainggolan. Sostituire Lautaro non sarà facile, l’Inter per il momento si limita a non lasciarsi alcuna porta chiusa dietro le spalle.

Il bomber gabonese ha giocato una prima parte di stagione ad altissimo livello: 26 presenze in Premier con 17 gol, 6 in Europa League condite da 4 marcature. Talento, esperienza da vendere, confidenza massima con la porta avversaria, caratteristiche che Conte non manca di apprezzare. Potrebbe essere proprio il mister a forzare la mano per portare Aubameyang in nerazzurro.