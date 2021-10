Inter, attenta! La Roma prova il sorpasso su un centrocampista di Serie A

La Roma di Josè Mourinho forte su Nahitan Nandez.

Il centrocampista uruguayano del Cagliari, che non ha ben digerito questa estate la permanenza in Sardegna, avrebbe ottenuto da parte del presidente degli isolani, Tommaso Giulini, la promessa di lasciare il capoluogo sardo nella sessione di mercato di gennaio ad un prezzo inferiore a quello della clausola risolutoria da 36 milioni di euro - leggi qui le dichiarazioni dell'agente del calciatore. Proprio in virtù di questo, la Roma, secondo quanto riportato da parte del sito Calciomercato.com, starebbe pensando di iniziare a tessere i primi contatti con il Cagliari per capire la fattibilità dell'affare.

Il centrocampista, questa estate, è stato molto vicino all'Inter che mantiene il proprio interesse anche per gennaio. Ma adesso la situazione è molto cambiata, visto che ci saranno tante squadre, come la Roma, pronte ad inserirsi e che fiutano l'affare. Detto ciò, quello di Nandez non è, al momento, il primo nome sulla lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Infatti, in questo caso il primo obbiettivo è quello del romanista, Gonzalo Villar, giocatore davvero parecchio gradito a Simone Inzaghi per quel tasso di qualità che potrebbe offrire alla squadra - leggi qui le ultime su questo interessamento.

Una situazione di mercato in divenire. L'Inter cerca un centrocampista in più per dare a Simone Inzaghi più soluzioni di gioco. In viale della Liberazione vogliono accontentare il tecnico, per aiutarlo a plasmare la squadra con la sua idea di gioco e anche per premiarlo, visto quanto bene sta facendo in una situazione non semplice e che questa estate gli ha tolto due totem della squadra come Romelu Lukaku ed Achraf Hakimi, passati al Chelsea ed al PSG.