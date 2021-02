Inter attenta! La Roma prova a scipparti un portiere

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la Roma sarebbe alla ricerca di un portiere affidabile in vista della prossima stagione, visto che Pau Lopez è stato molto deludente e che Mirante stesso non si è mostrato molto affidabile.

Il ds Pinto avrebbe tanti nomi nella lista dei preferiti. Ed in cima ad essa figura esserci un obiettivo dell'Inter, ovvero Juan Musso. L'argentino dell'Udinese è in prima fila per sostituire Pau Lopez.

Più defilati nella lista ci sarebbero Gollini dell'Atalanta e Silvestri del Verona che hanno impressionato molto gli scout giallorossi.