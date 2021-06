Inter attenta! Il Napoli cerca il sorpasso per un terzino

Inter e Napoli si scontreranno per Emerson Palmieri in questa sessione di mercato, per rinforzare la corsia sinistra di difesa

Inter e Napoli si sfidano per Emerson Palmieri del Chelsea. Secondo quanto riportato da parte del Corriere dello Sport, infatti, le due società si sfideranno per il giocatore in questa sessione di mercato. L'Inter potrebbe approfittare della situazione legata ad Achraf Hakimi che potrebbe a Londra, mentre il Napoli ha avuto specifica richiesta da parte del nuovo tecnico Luciano Spalletti. Vedremo come si svilupperà la situazione, ma Emerson Palmieri sarà uno dei prezzi pregiati del prossimo mercato estivo e su cui l'Inter potrebbe puntare il prossimo campionato.