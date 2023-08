Inter attenta! Dopo Scamacca, l’Atalanta ti fa un altro sgarbo: la Dea si muove per un obiettivo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/08/2023

Inter, l’Atalanta ti vuole soffiare un obiettivo. In casa nerazzurra si sta riflettendo molto sui tasselli per completare la rosa di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro chiede a gran voce di coprire quanto prima i ruoli che, visti gli addii, sono rimasti ancora scoperti. Lo stesso Inzaghi ha fatto anche dei nomi alla dirigenza interista per potere fare in modo di avere anche giocatori funzionali al proprio modo di giocare e in grado di avere anche caratteristiche differenti rispetto a chi è già presente in rosa.

Uno dei nomi preferiti è sicuramente quello di Carlos Augusto del Monza. Il giocatore ha dimostrato di essere uno dei migliori nel proprio ruolo e, vista l’imminente scadenza di contratto, è pronto a lasciare la Brianza. Affinchè i nerazzurri possano affondare il colpo sul giocatore brasiliano, c’è, però, una condizione, ovvero la partenza di Robin Gosens.

L’esterno tedesco, però, ha deciso di rimanere a Milano rifiutando la corte del Wolfsburg. Proprio per questo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci un nuovo sgarbo dell’Atalanta nei confronti dell’Inter. Infatti, la Dea, sta iniziando a sondare il terreno per Carlos Augusto e vorrebbe cercare di intavolare una trattativa per portarlo a Bergamo.

L’Atalanta, in quel ruolo, ha già acquistato Bakker, ma il giocatore a Gasperini piace molto e sarebbe un ottimo innesto per poter avere ricambi di livello e puntare alla Champions League.