Inter, asta per Onana? Non solo il Chelsea su di lui. E per il sostituto pista dalla Premier

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/06/2023

Inter, non solo il Chelsea pronto a trattare Onana. Nelle ultime settimane, si è tanto parlato del futuro del portiere nerazzurro, Andrè Onana. L’estremo difensore, nella stagione appena terminata, si è mostrato essere come uno dei migliori al mondo nell’interpretazione moderna del proprio ruolo ed è per questo che tante squadra hanno messo gli occhi su di lui.

In primis, il Chelsea. La squadra del neo-allenatore, Mauricio Pochettino, è stata la prima ad interessarsi ad Onana e qualche discorso con la società nerazzurra sarebbe già stato intavolato. Ma, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico, The Guardian, i blues non sarebbero i soli a seguire il portiere camerunese.

Infatti, anche il Manchester United si starebbe inserendo nella corsa perchè vorrebbe trovare un portiere più affidabile rispetto a David de Gea, non brillantissimo nelle ultime stagioni. Dunque, i nerazzurri, dovranno valutare al meglio le offerte che arriveranno e capire se è il caso di fare cassa per reinvestire il ricavato o trattenere Onana ancora in nerazzurro.

Intanto, in viale della Liberazione, la dirigenza si vuole cautelare in caso di addio di Onana e proprio per questo starebbe valutando altri nomi oltre a quello di Vicario. La new entry nella lista di Marotta e Ausilio, sarebbe il portiere del Brentford, David Raya, che però sarebbe seguito molto da vicino anche dal Tottenham per il dopo-Lloris.