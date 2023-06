Inter, Asllani via in estate? L’albanese è molto netto sul suo futuro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/06/2023

Inter, Asllani parla del proprio futuro. Protagonista con la sua nazionale di un’ottima partita, nonchè anche dell’assist che, al minuto 67, ha permesso a Bajrami di raddoppiare sulla Moldavia, Kristjan Asllani è stato intercettato alla fine della partite. Tra le tante domande poste al centrocampista nerazzurro classe 2002, quella che più di tutti ha incuriosito è stata quella sul suo futuro.

Infatti, dopo il poco impiego della stagione appena conclusasi, in tanti hanno scritto e parlato della possibilità che lo stesso Asllani potesse lasciare l’Inter per trovare più minutaggio altrove, magari in prestito. A questa ipotesi, l’ex Empoli è stato molto chiaro e molto netto, motivando anche il perchè della sua scelta.

Ecco le parole di Asllani riportate da Panorama: “Meglio andare in prestito? No, perché sono cresciuto molto imparando da Brozovic e Calhanoglu e non c’è alcuna possibilità che lasci l’Inter”. Insomma, il futuro del giovane albanese sarà ancora nerazzurro. I tifosi interisti vorrebbero vederlo maggiormente in campo, ma ogni decisione in merito spetterà a Simone Inzaghi.

Bisognerà anche capire come sarà formato il centrocampo nerazzurro in vista della prossima stagione, dal momento che ci sono tanti nomi chiacchierati sia per quanto riguarda le entrate, sia per quanto riguarda le uscite. Di sicuro, Asllani si candida ad avere un ruolo importante per la prossima stagione.